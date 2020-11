Kõrvitsaseemnetel on palju kasutegureid ja neid võib süüa iga päev.

Kõrvitsahooaeg on täies hoos. Lisaks sellele, et kõrvitsast saab valmistada imelist suppi ja hoidiseid, pakub see vili ka rikkalike kasuteguritega seemneid. Loe alt, mida head kõrvitsaseemned sinu kehale pakuvad.