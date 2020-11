Tegemist pole just meeldiva protseduuriga. Mõned hakkavad aevastama, teisel voolab silmist lihtsalt vett, kolmas kogeb nahaärritust. No valus on ju! Lisaks on keeruline harjuda tundega, mis tekib, kui oma nahast karvu välja tirid. Ent ilu nõuab ohvreid ning vaid vähesed kannavad ükskulmu tõeliselt välja.