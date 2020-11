Seksiuuringud tõestavad: võitjaosariikides tõuseb valimiste ajal huvi porno vastu

Seksuoloogiat uuriv teadlane, dr Justin Lehmiller kirjutab, et paljud inimesed ei vasta seksiga seotud küsimustele ausalt – seda ka siis, kui anonüümsus on garanteeritud. Põhjused on erinevad: hirm, häbi, piinlikkustunne. Näiteks ei julge paljud inimesed öelda, mis neid erutab, kuna see on nende jaoks piinlik; teised jälle ei ole ausad sekspartnerite arvu osas, kuna tahavad uuringu läbiviija silmis paremad välja näha (mõned ütlevad arvu olevat suurema, teised väiksema). Kui aga inimesed Google’i lahti teevad, on neil aus olemiseks stiimul, sest kui nad ausad pole, ei leia nad ka seda, mida nad otsivad.