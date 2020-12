Ilmselt ka sina oled täheldanud, et on inimesi, kes hindavad teisi vaid välimuse järgi. Paljud keelduvad isegi suurematele tüdrukutele (ja ka poistele!) üldse võimalust andmast, kuna tuntakse alusetut valehäbi või eeldatakse, et tal on midagi viga, kuna pole «normaalkaalus». Kuid tegelikkuses võivad nad olla maailma parimad kaaslased.