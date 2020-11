PUHKA EESTIS ⟩ Sel nädalavahetusel saab Eestis kõhu soodsalt gurmeetoidust täis

61 Tallinna tipprestorani pakuvad tavapärasemast soodsamaid lõuna- ja õhtusööke kahes hinnaklassis. Toidunautlejatele esitletakse erilisi maitsed à la carte menüüdest, nii võib saada näiteks maitsva lõuna 10 euro ning mitmekäigulise õhtusöögi kõigest 20 euro eest. Hinnatud peakokkade loodud portsjonid pakuvad silmailu ja elamusi, mida koduköögis on raske või isegi võimatu saavutada. Taimetoidumess tähistab uute üllatustega juba kümnendat sünnipäeva!

Esimest korda toimuv Lõuna-Eesti maitsete nädal teemal «Metsast taldrikule» ootab külastama kuue Lõuna-Eesti maakonna restorane Valgast Jõgevani ja Viljandist Setomaani. Ligi 60 toidukohta on pannud kokku erimenüüd, milles on vähemalt ühe komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosneb suuresti kohalikest toorainetest. Näiteks leiab menüüdest põdrasammalt, kastaneid, tammetõrusid, ulukiliha, kuusevõrseid, angervaksa ja muudki metsikut. Erimenüüde hinnad on vahemikus 15–19 eurot.