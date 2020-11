300 grammi huumorit, 5 kilogrammi kuulamist: lapsed jagavad hea vanema retsepte

Lapsed leidsid, et hea lapsevanem on sõbralik ja kuulab, kui lapsel on mure. Laste arvates peaksid kõik vanemad oskama oma lapsi kuulata, usaldada ja armastada. Seejuures vajavad lapsed vanemate tähelepanu, et nad tunneksid end armastatuna. Enesestmõistetavalt on hea lapsevanem viisakas ja lugupidav. Hea lapsevanem ei sega lapse igale lausele vahele, on viisakas ja lahke.