RETSEPT ⟩ Eestipärased magustoidud taimses kuues: kama magustoit ja kaerapannkoogid

Laupäeval ja pühapäeval kell 10 - 18 toimub Kultuurikatlas kümnes Baltimaade vanim Taimetoidumess. Eriolukorra tõttu on tänavusel messil piiratud piletite arv, külastuseks kolm ajavahemikku ning eksponendid on paigutatud hajusalt. Retseptide autor on Spice The Spirit blogi looja Kariina Kuningas.