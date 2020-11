JUBA TÄNA ⟩ Moelooja Perit Muuga esitleb uut rabast inspireeritud kollektsiooni

Raba on olnud läbi aegade rahu ja mõtiskluste koht. Samuti sõjaajal pagemise koht, vaikne pelgupaik. Rabasse ei saanud niisama minna, salakavalaid laukaid pidi tundma ja loodust tunnetama. Soodest on läbi ajaloo räägitud ka hirmujutte. Ürgvanadel rabadel on rahvalugudes oluline roll kanda. Sellel oli ka praktiline kaalutlus, sest kardeti, et lapsed võivad pahaaimamatult rabasse uppuda. Seepärast hoiatati neid juba varasest east sookoletiste ja vetevaimude eest. Nõnda said õudsed lood aina hoogu juurde ja tekkisid üha uued muistendid.