On palju asju, mida inimesed oma kodudes hoiavad ning seda täiesti ilma põhjuseta. Paljud neist on kasutud, kuid inimesed otsustavad neid äraviskamise asemel ikkagi kapinurka peita, sest «äkki läheb kunagi vaja». Teisalt on asju, mida me lihtsalt unustame ära visata. Nad lihtsalt on seal ning mingi aja pärast me isegi ei märka neid enam.