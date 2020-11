Need asjad magamistoas põhjustavad peavalu ning ei lase uinuda

Siin ei peeta silmas mitte ainult tugeva lõhnaga lilli, vaid ka paljud taimed eritavad ensüüme, mis mõjutavad meie ajuaktiivsust. Teiste sõnadega: meie aju ei saa lõõgastuda, nii ei tasu imestada, kui tundub, et oled alles silmad kinni pannud kui juba on aeg ärgata. Lisaks usuvad feng shui eksperdid, et paljud toalilled mõjutavad tuju ja suhteid, seega on targem lilled ja taimed magamistoast ära koristada, soovitab Womanhit.ru.