Paljud kuulsused on rääkinud oma kogemusest sünnitusjärgse depressiooniga, mille tõttu on neid süüdistatud ka olukorra ilustamises. Frankie Hales on naine, kes otsustas rääkida oma loo, ilma et oleks sellele lisanud ilustavaid detaile. Lihtsalt selleks, et samas olukorras olevaid naisi õigete inimesteni juhatada.