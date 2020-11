Seksiuurija dr Justin Lehmiller avaldas 2018. aastal raamatu «Ütle mulle, mida sa tahad», mille tarbeks rääkis ta 4175 inimesega vanuses 18-87. Dr Lehmiller avastas, et 97 protsenti meestest ja 87 protsenti naistest on fantaseerinud seksist rohkema kui ühe partneriga. Niisiis tahavad peaaegu kõik vähemalt kolmekat proovida. Paljud siis selleni ka jõuavad?

Lühike vastus: mitte nii paljud. 2017. aastal PLOS Online’is avaldatud uuringust, mis hõlmas 2021 inimest, selgus, et 10 protsenti naistest ja 18 protsenti meestest on kolmekast osa võtnud. Dr Lehmiller avab statistikat veelgi enam, täpsustades, et 8 protsenti heteronaistest, 15 protsenti heteromeestest, 16 protsenti mittehetero (st gei, bi, pan) naistest ja 25 protsenti mittehetero meestest on tegelikult kolmekas osalenud.