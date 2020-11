90 protsenti täiskasvanutest ei söö piisavalt just seda

2016. aasta uuringu kohaselt saab vaid kümnendik Eesti inimestest puu- ja köögivilju selles hulgas, mis on tervisele vajalik. Neid, kes söövad puu- ja köögivilju mõne portsjoni nädalas, kuid mitte iga päev, on Eestis korraldatud uuringu järgi 19 protsenti. Küsimus teadmiste kohta näitas, et ligi pool ehk 45 protsenti inimestest arvas, et päevas tulebki süüa vähemalt üks-kaks portsjonit puu- ja köögivilju. Neid, kes arvasid, et päevas tuleb süüa kolm-neli portsjonit oli 28 protsenti ning viis ja enam portsjonit pakkus vaid 12 protsenti vastajatest.