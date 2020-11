Just see tegevus aitab ülesöömisest tingitud ebamugavusest kiirelt vabaneda

Ei saa salata, et oleme kõik vähemalt korra elu jooksul tavalisest rohkem söönud, mille tõttu tunneme end hiljem raskelt ja küllaltki ebakindlalt. Kas teadsid, et on olemas üks nipp, mis sellises olukorras hoobilt su enesetunde paremaks muudab?