Üheliikmeliste leibkondade arv on hüppeliselt kasvanud

Statistikaameti juhtivanalüütiku Anet Müürsoo sõnul on tänavu Eestis 8600 leibkonda rohkem kui eelmisel aastal. Lastega leibkondi on 155 500 ja lasteta leibkondi 470 500.

«Leibkondade arvu on oluline teada, et teha rahvastiku- ja sotsiaalpoliitilisi otsuseid. Näiteks võiks analüüsida, mida toob kaasa asjaolu, et üksi majandavate inimeste arv suureneb väga kiiresti. Kui 2000. aastal oli üksi elavaid alla 65-aastaseid 106 600, siis tänavu juba 154 600,» ütleb Müürsoo.

Eelmise aastaga võrreldes on lisandunud 8400 üheliikmelist, 3400 kaheliikmelist ja 500 vähemalt viieliikmelist leibkonda. Kolmeliikmeliste leibkondade arv on vähenenud 2800 ja neljaliikmeliste arv 900 võrra. «Positiivne on, et vähemalt kolme lapsega leibkondade arv on viimastel aastatel pidevalt suurenenud. Kui 2015. aastal oli selliseid leibkondi 9600, siis sel aastal juba 17 200. Eelmise aastaga võrreldes lisandus 2300 vähemalt kolme lapsega paari,» lisab Müürsoo.