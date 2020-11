GENIAALNE ⟩ Briti naine leidis viisi, kuidas oma hooldekodus viibiva isaga pandeemia kiuste koos olla

Britt Nina Ambrose sai erinevalt paljudest teistest inimestest, kelle vanemad on hetkel hooldekodus, tähistada isa sünnipäeva temaga füüsiliselt koos olles. Selline asi osutus võimalikuks tänu sellele, et naine asus vabatahtlikuna tööle sinnasamasse hooldekodusse, kus tema Alzheimerit põdev 77-aastane isa parasjagu viibib.

Nina Ambrose ja tema isa Roger hooldekodus. FOTO: Nina Ambrose / SWNS/Scanpix

«See on väga rahuldustpakkuv töö, mis võimaldab mul praegusel ajal teatud rutiini säilitada. Mul on olnud võimalus kohtuda hooldekodu asukate ja töötajatega ajal, mis on paljude jaoks on olnud väga isoleeriv,» ütles naine väljaandele SWNS. «Lisaks saan nüüd näha, et inimeste dementsuse lugu ja kulg võib olla väga erinev,» lisas ta.

Ambroise töötab hooldekodus tegevusjuhendaja ja ürituste kordineerijana kolmel päeval nädalas, oma isa on tal võimalik näha iga vahetuse ajal. Naise sõnul on nad isaga nagu sukk ja saabas, mistõttu oli see südantmurdev, et nad ei näinud pandeemia alguses üksteist viis nädalat järjest.

«Enne koroonaviiruse puhangut polnud ma sellise töö tegemisele kunagi mõelnud, aga see on mind tohutult inspireerinud. Ma tunnen, et mul on nii palju anda. Mulle meeldib inimesi rõõmsaks teha ja naeratama panna,» ütles Ambroise.

Varem töötas naine kosmeetikuna, kuid pani ameti vabatahtliku töö tõttu vähemalt mõneks ajaks maha.