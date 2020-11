Roblox on üks kõige populaarsemaid mänge maailmas ning alates 2020. aasta algusest on toimunud hüppeline kasutajate kasv. Koos kasutajatega aga tuleb ka kasum.

Safebettingsites.com tõi välja andmestiku, mis näitas, et Robloxi mängurid kulutasid jaanuarist septembrini 820 miljonit dollarit (ligi 700 miljonit eurot) – see on 20 protsenti rohkem kui terve 2019. aasta jooksul kokku.