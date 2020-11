KÜLMAVÄRINAD ⟩ Varisurmas olnud Tallinna neiu ärkas enda matustel üles, kuid ehmatas teenijanna surnuks

Tänases saates toome teieni päris palju varisurmajuhtumeid – olukordi, kui mulda on pandud surnud inimese pähe elav. Neid lugusid on väga-väga palju, rohkem, kui üldse peaks olema! Ja paraku on neid juhtunud ka Eestis – mõned neist lugudest on aga õnneks väga õnneliku lõpuga. Teised... mitte nii väga.