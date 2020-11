Kired nagu kukk? Just need asjad põhjustavad hääle kähedust

Kui õhk kopsust kõri suunas liigub ja häälepaelad vibreerima paneb, on inimese kehas korraga töös ligikaudu 60 lihast. Nii moodustubki hääl. Need inimesed, kes peavad terve päeva oma häält kasutama, teavad, et pikalt kõva häälega rääkimine võib selle kähedaks muuta.