Heelia Sillamaa: vanarahvasaadikust matemaatikuteni ehk 11 inimtüüpi, kellega rasedad kokku puutuvad

Segaduses koeraomanik. Pole kahtlustki, et mõne inimese koer on talle justkui lapse eest ja nii suhtub ta ka sinu rasedusse nagu koera võtmisesse. «Kas sa oled ikka valmis lapsega kord päevas jalutamas käima? Kas sa oled valmis selleks, et laps pissib alguses tuppa? Kas lapsel on korteris ikka piisavalt ruumi? Mis saab lapsest siis, kui sa reisile lähed?» - Minu arvates on see isegi omamoodi armas, kui palju ühiseid jututeemasid võivad leida tulevased emad ja kutsikaomanikud.

Vanarahva saadik. «Tütred pidid emadelt ilu ära võtma ja poisid emad ilusamaks muutma, nii et sul sünnib arvatavasti tütar!» - Aitäh selle imelise komplimendi eest! Mul on endal ka kodus peegel. Ma tean, et ma olen näost ära, aga kui vanarahva fännklubi lubab, siis ma jätaks selle lapse soo määramise ikkagi arstide hooleks.

Matemaatik. Kas sa oled 21-aastane ja rase? - «See on kohe kindlasti liiga noor vanus lapse saamiseks!» Sa oled 26 ja rase? - «Sa pole veel valmis emaks saama!» 27? 28? 29? - «Sa ei ole endiselt valmis!» 35-aastane ja rase? - «Nüüd oled sa liiga vana, inimene pole loodud nii vanalt emaks saama» - Ehk tegemist on inimesega, keda tõtt-öelda ei huvita, kuidas sa end ise tunned ja kui valmis sa laste saamiseks oled. Tema arvutuste ja valemite järgi oled sa juba eos hukule määratud.

Supernaised. Me kõik teame seda ühte naist, kes läks kaks tundi pärast lapse sünnitamist tagasi tööle, läbis kolm tundi pärast lapse sündi rattamaratoni ja purustas neli tundi pärast lapse sündi Guinessi rekordi sibulate söömises. Üldiselt keegi aga ikkagi kohe pärast sünnitust Guinessi rekordeid purustama ei hakka ja «inspireerimise» asemel tekitavad need lood rasedatele ainult lisapinget.

Õuduslugude fännid. Ma ei ole seda kunagi mõistnud ja ei hakka ka tulevikus mõistma, miks leiab 75 protsenti inimestest kellegi rasedusest kuuldes, et tulevane ema soovib seepeale kindlasti kuulda kõiki kõige jubedamaid lugusid sünnitustest, mida keegi oma elu jooksul kuulnud on. Mul on väga kahju, kui kellegi naabrinaine hammustas sünnitusel suurest valust oma mehel käe otsast, aga ma ausõna ei oska selle teadmisega midagi peale hakata. Ühe kaotatud käe pärast ma oma enda lapse sündi nüüd ära jätma ei hakka.

Proua «Minu ajal». See, et meie esivanemad olid sunnitud keset põldu sünnitama ja seejärel kartuleid edasi korjama, on igati imetlusväärne, aga kohe päris ausalt ei tunne ma mitte mingisugust kadedust, et minu elu pole lõik «Tõest ja õigusest». Ma sünnitan suurima hea meelega oma lapse turvalises haiglakeskkonnas ja kui olukord nõuab, siis veel keisrilõikega ka. Kui see muudab mind mõne vanaema silmis vähem naiseks, siis olgu nii, peaasi, et minu laps oleks terve ja tal oleks hea olla.

Pettunud võõrad. Sinu rasedusest kuuldes ilmub välja vähemalt viis inimest, kellega sa oled üks kord elus mõnel peol kohtunud ja nüüd, kümme aastat hiljem, kirjutavad nad sulle Facebooki pettunud sõnumi: «Issand, seda ei osanud ma küll üldse ette näha! Kuidas sa nüüd korrapealt rase oled?» - Minu siirad vabandused, kui ma oleksin pidanud Facebooki vahendusel teada andma, et nüüd hakkan ma last tegema, aga minu arvates on see üpris loomulik, et inimene, kellega ma pole aastaid rääkinud, ei ole ka minu eraeluga detailselt kursis.

Eiraja. Kas te mäletate seda Ameerika komöödiat, kus peategelane oli suhtes ülekaalulise naisega, kuid kuna talle oli peale pandud needus, nägi naine tema silmis välja nagu piitspeenike supermodell? Umbes nii samuti tekib teil rasedusest teatades kindlasti üks sõber, kes saab aru küll, et te ootate last, aga ta otsustab teha näo nagu midagi poleks muutunud. Eiraja kutsub sind jätkuvalt reede öösel kell neli tekiilašotte tegema ja ei tee sind nähes kunagi juttu sinu rasedusest.

Planeerimise kuninganna. Ta on sekundi täpsusega ära planeerinud oma järgnevad kakskümmend eluaastat ja lihtsalt ei suuda mõista, kuidas sina võid saada emaks nii, et sa ei ole oma kõhus kasvavale beebile veel ülikooligi välja valinud.

Vallaline lasteekspert. Sinu teada on ta viimased kümme aastat vallaline olnud ja tal ei ole mitte ühtegi last, kuid millegipärast teab just tema, mis asi on õhuaukudega piimakoguja ja kust leida parima hinnaga lutipudeli soojendajat. Ei sinul ega teistel sõpradel pole õrna aimugi, kus kohast ta oma teadmised saanud on, aga see pole ka oluline, sest ta on sulle terve raseduse jooksul suureks toeks.