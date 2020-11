Kas arvad, et vaid kergest pesust ning pisukesest karvatrimmimisest aitab, et till end hästi tunneks? Plastiline kirurg dr. Norman Rowe igatahes sellega nõus ei ole ning räägib, millised on kõige tavalisemad probleemid, mis peenist kehva hoolitsuse tagajärjel kimbutama võivad hakata.