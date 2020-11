Söö: tammetõrud

Ilmselt sa ei oodanud soovitust süüa tammetõrusid, ent nende söömine on hea mõte. Inimkond on seda teinud sajandite vältel ning viiteid tammetõrude söömisele leiame lausa Vana-Kreeka kirjandusest. Nende söögiks ette valmistamine pole aga kõige lihtsam: sa pead eemaldama koored ning laskma neil vees liguneda, et eemalduksid mõrud ning toksilised tanniinid.