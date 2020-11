Mõned lonksud enne linade vahele hüppamist aga tulevad kohe kindlasti kasuks, sest sageli tekitavad need inimeses mõnusa ning sooja tunde ja toovad kaasa teatud meeleolud. Isegi mitmed uuringud on näidanud seda, et alkoholi tarbimine võib inimeses palju seksikama meeleolu tekitada. Ent mitte kõik alkoholid pole loodud võrdsetena ning teadlaste sõnul on üks konkreetne jook, mis magamistoas nii mehi kui naisi käima tõmbab.