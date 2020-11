SODIAAGISALADUSED ⟩ Marss retrograadist väljas: just seda tähendab see sinu sodiaagimärgile

Marss, agressiooni, kire ja ambitsiooni planeet on liikunud retrograadis alates 9. septembrist. Homme «keerab» ta end lõpuks «otseseks», mis tähendab, et kui oled seni end tundnud piiratuna, libiido on olnud languses ning motivatsiooni ei leia tikutulegagi otsides, siis nüüd on see aeg lõpuks läbi.