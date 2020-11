Inimesed jagavad eriti räigeid lahkumineku lugusid: sa väärid veel üht viimast naudingut

«Tegin mitu videot sellest, kuidas ma nutan ja erinevaid laule laulan. Seejärel saatsin lindistused oma eksile, kes mind koheselt ära blokeeris. Ta ei ole tänase päevani blokeeringut eemaldanud.» – Naza

«Esimest korda tundsin südamevalu tüdruku pärast, kes palus mul ajutiselt oma korterist lahkuda, sest ta oli oma isale valetanud, et on endale oma koha üürinud. Kuna ma teda armastasin, siis olin plaaniga päri – teadmata, et seejärel tõi ta isale näitamiseks sinna oma tõelise poiss-sõbra.» – Eddy

«Pärast lahkuminekut valdas mind tohutu ängistus. Helistasin talle nuttes, ise samal ajal popkorni pakki pigistades ja küsisin, kas ta kuuleb, kuidas mu süda tükkideks purunes.» – Bola

«Ma ei unusta iial, kuidas eks viis mind minu sünnipäeval välja õhtusöögile, et minust lahku minna. Mäletan, et tema sõnad olid: «Tundsin, et sa väärid veel üht viimast naudingut, enne kui teatan, et kohtun kellegi teisega. Ma vajasin finantsiliselt stabiilselt naist.»» – Sisi

«Helistasin vennale, et too kostaks minu eest. Paraku ei võtnud ta mind tagasi... 3-aastase jutt ei olnud vist piisavalt veenev.» – Jimmy