Ilmselt ei arva keegi, et ta voodis täiesti kohutav on, kuid siiski tulevad kusagilt «kahe puusanõksu»-mehed ning «meritähe»-naised. Kõigil on halbu päevi, mil nad oma seksuaalsete võimete tipus pole, aga ka kogenud armatsejatel on alati arenguruumi. Täna tuleb juttu aga sellest, kuidas ära tunda, et suguelus halb oled.