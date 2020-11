VAATA OTSE ⟩ Haige ja näljase koera päästnud naised jäid lemmikloomast ikkagi ilma

Alina sõnul sai kõik alguse tänavu juulis, kui Dusja nende pere juurde kolis. «Omanik on krooniline alkohoolik ja Dusja oli põhimõtteliselt koguaeg tänaval,» ütleb Alina, kellel on infot, et mehe alkoholilembus on kestnud vähemalt viimased viis aastat.