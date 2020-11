Mehed kirjeldavad, mis tunne on naise sees olla

Me ju teame, kuidas mõned mehed lausa hulluks lähevad, kui nad naise sees on. Mida nad siis ikkagi tunnevad? Kas see meenutab sooja pirukat, nagu mõned kommeteerinud on? Õnneks on meestelt seda uuritud ning küsimuse "Mis tunne on oma peenisega naise vagiinas olla?" peale tuli mõningaid päris hullumeelseid vastuseid.