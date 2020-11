NAISTEJUTUD ⟩ Eesti katkised kodud, kus kasvavad väikesed õelad tüdrukud

Eestis on väga palju katkiseid kodusid, kus kasvatatakse väikeseid inimesi, kes välismaailmas vahendeid valimata võimu haaravad, teistele haiget teevad ja seda juba väga noores eas. Seega pole imestada, et me oleme jõudnud ühiskonda, kus ka võimulolijad tekitavad meie-nemad olukordi, jõhkrutsevad ning pisendavad.

Kas me peame leppima «vana hea» teadmisega, et «väikesed tüdrukud ongi õelad»? Ükski laps pole ju maailma õelana sündinud. Mida teevad need vanemad valesti, kelle lastest kasvavad draamakuningannad? Kuidas oma last kaitsta, kui ta sõbrannade õelutsemise vahele jääb? Kas ja kui palju üldse peab sellega tegelema? Millised on tegelikud põhjused sellise käitumise taga?