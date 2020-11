Lauljatar Demi Lovato uuest hobist: see on mu ellu nii palju rõõmu tagasi toonud

Demi Lovato on rääkinud palju sellest, et ärevushäirete ja depressiooniga elamine on tema isolatsioonis veedetud aja väga keeruliseks muutnud. Nüüd võime aga rõõmustada, sest naise sõnul leidis ta endale uue hobi, mis Demi igapäeva taas päikesekiiri juurde toob.