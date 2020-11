Vandenõuteooriad on ammu liikunud sosinal räägitavatest lugudest peavoolu ning neid kasutatakse sageli isegi poliitpropagandas ära. Venemaal käivad aga asjad natuke teistmoodi. Benjamin Davies, kes on väljaande Russia Beyond autor, ütleb, et kui venelasele mainida, et valitsus valetab, kehitab too lihtsalt õlgu ja ütleb: «Ilmselgelt!»

Asi pole selles, et Venemaal vandenõuteooriaid pole. Suur erinevus Ameerikaga on see, et nende president Vladimir Putin ei säutsu Twitteris vandenõudest kuus korda päevas. Valitsuse ja võimulolijate osas ollakse Venemaal loomuldasa kahtleval seisukohal. «Kui su pidevalt patoloogiliselt valetav onu ütleb et ta oli ninja, siis sa oled kahtlustav,» kirjutab Davies. «Muidugi sa ei usu teda. Aga on see teooria? ...Eriti mitte.»