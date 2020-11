Iluekspert jagab, kuidas keha talvel nelja lihtsa sammuga poputada

Kui vaimu teritame raamatute, filmide või sarjade vaatamisega ning sõpradega virtuaalmaailmas suhtlemisega, siis võib meie füüsiline keha unarusse jääda. On see ju terve sügis-talvise aja mässitud lugematutesse riidekihtidesse ning ainus nahapind, mis talvel teistele näha, on ilmselt näolapp.

Aga ega meie keha siis riiete all kuhugi kao ning ka sellele tuleb hellitusi jagada, et kevadel soojade ilmade tulles uuesti mitte täitsa nullist alustada. Nii keha kui vaimu eest hoolitsemist peab tähtsaks ka Artistry iluekspert Andrzej Sawicki. Eesootavateks tubasteks kuudeks jagab mees neljast nõuandest koosneva lihtsa spikri, kuidas oma keha eest talvisel ajal hoolt kanda:

1) Vereringe harjaga käima

Eestlase jaoks pisut harjumatu, aga erakordselt tõhus viis oma keha kodusteks rituaalideks ette valmistada, on kuivharjamine spetsiaalse kehaharja või veidi karedama käterätikuga. Ole täiesti alasti, et riided harjamist ei segaks. Alusta protseduuri keha kõige kaugemast punktist ehk jalataldadest ning liigu sirgete liigutustega südame suunas, et veri kehas mõnusalt liikuma hakkaks. Kuivharjamine parandab vereringet, suurendab kollageeni tootmist, kiirendab ainevahetust, vähendab tselluliiti ning paneb naha särama.

2) Mõnule soojas

Pärast kuivharjamist mine vanni või sauna, et surnud naharakud paremini lahti leotada. Täida vann käesooja või veidi soojema veega, lisa sinna sisse mõni tilk vanniõli või peotäis vannisoola. Ole vannis vähemalt 15 minutit, lase oma mõtetel puhata ja lihtsalt ole. Ära unusta, et ka muusika ja lõhn loovad mõnusa atmosfäär – pane mängima oma lemmikmuusika ning süüta soovi korral aromaatne küünal.

3) Eemalda surnud nahk

Vanniprotseduuri lõppedes võta ette keha koorimine. Talvel on parimaks valikuks õrna toimega kehakoorija, mis eemaldab nahapinnalt surnud rakud nahka liialt ärritamata. Mingeid erilisi atribuute selleks tarvis ei ole, sest parimateks abivahenditeks on sinu enda käed. Masseeri koorijat üle kogu oma keha ringjate liigutustega ja ikka suunaga südame poole, vereringega koostöös. Pööra rohkem tähelepanu keha kuivematele piirkondadele nagu küünarnukid, põlved ja jalatallad. Kui kasutad suhkru või soola baasil tehtud koorijaid, mis muudavad naha pisut õliseks, võiksid pärast koorimist keha ka dušigeeli või seebiga puhtaks pesta.

4) Niisuta, niisuta, niisuta