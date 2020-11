Nädalavahetus möödub paljude jaoks eeskätt Eesti ühe rahvusvahelise uhkuse, Pimedate Ööde Filmifestivali tähe all. Suure haardega üritusel on hoolikalt mõeldud publiku turvalisusele ning festivalil saab käia ka kodunt lahkumata, ostes internetist pileti ja vaadates filmi oma elutoas. Hulgas heades filmides orienteeruda aitab kõigepealt programmidega tutvumine, kus on märksõnade alla ühendatud väga erinevatele huvidele vastavaid teoseid, alates kultuuridokumentaalide kõrgklassist ning lõpetades õudus- ja fantaasiafilmide paremikuga.

Narva Talvelahing on kohustuslik kohtumispaik ajaloohuvilistele – või siis just vastupidi neile, keda kirjalik ajalookujutus on pannud seni haigutama ja kes saaksid impulsi sündmuste vahetu tunnistajana. Nimelt mängitakse publiku silme all maha Vene ja Rootsi vaheline Põhjasõja lahing, «väed» kannavad ka Peeter I ja Karl XII aegseid mundreid. Üritus on olnud traditsiooniliselt kohtumispaigaks ka rahvusvahelistele sõjaajaloo klubidele.