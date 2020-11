Kaheksa tegevust, mis aitavad sul paremini uinuda

Kvaliteetne ööuni on me tervisele olulisem kui ehk arvatagi oskame. Unetust ööst või rahutust unest tingitud pahurus on küllap tuttav igaühele, kes oma töö või tegemistega hilja peale on jäänud. Ühest-kahest magamata ööst puhkab terve, tõsiste unehäirete all mitte kannatav inimene õnneks juba paari järgmise ööga välja. Kriitiliseks võib olukord aga muutuda siis, kui napi või pinnapealse unega ööd hakkavad harjumuseks saama.