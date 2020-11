Kindlasti on paljud kodukokad kokku puutunud olukorraga, mil retseptikohaselt peaks roog valmima ühe tunniga, kuid katsetama hakates avastad, et toidu tegemine võttis aega hoopis rohkem aega. Miks see nii on ning milliste nippide abil on võimalik kokkamist hoobilt lihtsamaks muuta?