Vangide naised: silmad aukus, elurõõm kadunud, kalk pilk põrandale pööratud...

Ma pole üks neist nägudest, kelle silmis puudub sära, kelle silmaalused on murest ja pidevast nutust kotti vajunud, silmade ümber tumedad rõngad. Ma ei ole ju üks neist naistest, kes kohustuste all on kokku varisenud? Ma pole ju üks neist, kes tunneb, et elu on otsa saanud ning siit edasi on ainult piin ja valu, lootusetuse tunne?