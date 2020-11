Oled sa kunagi mõelnud selle üle, kuidas sa mõtled? Kas sa ütled endale mõttes näiteks enne kodust lahkumist: «Ära unusta piima!» ja hiljem koju ilma piimata naasedes mõtiskled selle üle, kui rumal sa olid, et selle unustasid? Kas mõttes iseendaga rääkimine kuulub tavaliselt sinu igapäeva? Üks Ameerika teadlane otsustas lõpuks selgeks teha, kas sisemine monoloog on tegelikult olemas või on see lihtsalt inimeste väljamõeldis.