Neptuun, mere jumal, on Kalade juhtplaneet. Astroloogias peetakse Neptuuni inspiratsiooni, unenägude ja unistuste, illusioonide ja segaduse planeediks. Neptuun juhib spirituaalsust ja kõike seda, mis peidus pinna all. Nooruslik, teinekord ka naiivne – sellised on inimesed, kellel Neptuun sünnikaardil tugevalt esindatud. Nad on sageli suurepärased terapeudid, šamaanid ja ravitsejad.