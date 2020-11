Gordon Ramsay andis toidule hävitava tagasiside: kui see on burger, hakkan veganiks!

Teadagi on peakokk Gordon Ramsay tuntud oma mahlakate väljaütlemiste poolest. Nüüd on otsustanud ta iga nädalal jagada arvustusi algajate kokkade toitude kohta ka TikToki keskkonnas, millest viimane osutus eriti võib öelda, et isegi põrmustavaks.