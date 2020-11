Meie elus on mõned inimesed, keda on väga raske unustada. Mõnikord proovime endisest kallimast üle saada, kuid neis on midagi, mis muudab selle ületamise äärmiselt keeruliseks. Vaata, kas ka sina kuulud sõltuvust tekitavate sodiaagimärkide hulka, kelle juurde inimesed alati kogunevad ja kellest on raske eemal püsida.