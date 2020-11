JUHE KOOS? ⟩ 6 asja, mis ei lase ajul korralikult töötada

Inglise keeles on kirjeldatud nähtuste kohta tabav termin: brainfog (tõlkes udus aju). Meditsiiniliselt seda ei diagnoosita, kuid sümptomid on äratuntavad igaühele, kes niisuguste hädadega kimpus on olnud: vaimne väsimus, tülpimus ja keskendumisraskused, hägune mõtlemine. Need, kes juba aastast aastasse «udus ajuga» kimpus olnud, ei tule sageli selle pealegi, et see pole inimese normaalne seisund.