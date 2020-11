Ma olen alati kirglikult seisnud seisukohal, et valima peab alati iseennast. Miks on see olnud nii kirglik? Sest minul on igavesti vist olnud raske seada enda vajadusi ja soove esikohale. Paradoksaalne, kas pole?

Alati on lihtsam elada teiste elu lihtsaks ja teha kõik nii, et teised oleksid rahul ja õnnelikud ja samal ajal teada, et tegelikult teiste õnn ei ole minu vastutada, ainult minu enda oma on. 2020 tõi selle reaalsuse minuni valusalt. Löök allapoole vööd on vist isegi vähe öeldud.