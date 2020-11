3 viisi, mille abil oma ilutoodete keskkonnasõbralikkust hinnata

«Me hakkasime tegema valikuid,» ütles isikliku lõhnabrändi asutaja Bee Shapiro. «Sa valmistad karbi ning hakkad siis mõtlema, et hmm, kas ma tahan, et mu toode oleks tavalises pakendis või siis hoopis taastöödeldud ning vastutustundlikus paberpakendis?»

Shapiro, kes on ühtlasi ka New York Times'i stiilikolumnist, veetis ise noorena palju aega looduses ning ütleb, et see mõjus talle väga tervendavalt. «Brändi asutajana saan ma kujundada selle oma näo järgi ning otsuseid tehes mõtlesin, et jah, ma tõestisoovin kasutada vastutustundlikult kasvatatud puidust valmistatud paberit. Ning selliste otsuste langetamise teekonnal muutuski mu bränd jätkusuutlikuks,» selgitab Shapiro oma isiklikku teekonda keskkonnasõbralike valikuteni.

Et aidata ka sinul hinnata, kas su lemmikbrändid ning nende tooted on jätkusuutlikud, soovitab Shapiro meeles pidada paari väga kindlat detaili, kirjutab Well+Good.

1. Uuri välja, kust brändi toodetes olevad koostisosad pärinevad

Looduslikke koostisosi kasutavate ilutoodete puhul mängib nii keskkonna kui kohalike kogukondade jaoks väga suurt rolli just see, kuidas neid loodusest pärinevaid aineid kasvatatakse.

«Kuula, kuidas nad oma tooteid kirjeldavad ning kust nende toodete peamised koostisosad pärinevad,» toob Shapiro välja. Oma toodete puhul pöörab ta näiteks väga suurt tähelepanu sellele, kust ta oma vanilli ostab. «Vanill on neil päevil vägagi haruldane koostisosa,» ütleb naine. «Me ei taha sattuda olukorda, kus me võime küll saada vaimusavat vanilli, ent seda kasvatatakse vastutustundetul või lausa keskkonnale kahjulikul viisil.»

2. Hinda pakendit

«Kui sa üritad luua keskkonnateadlikku ilubrändi ning asud oma toodetele pakendeid otsima, siis märkad, kui palju erinevaid variante tegelikult olemas on,» selgitab Shapiro. «Kui mina oleksin tarbija, siis sooviksin olla sellise firma klient, kelle pakenditel on keskkonnasõbralikkust tõendavad sertifikatsioonid.»

3. Tee kindlaks, et bränd töötaks selle nimel, et jätkusuutlikkust edasi arendada

«Jätkusuutlikkus on liikuv verstapost,» ütleb naine. «On väga keeruline öelda, et «Okei, mu bränd on nüüd 100 protsenti jätkusuutlik!» - ei! Tegelikult on alati võimalus teha midagi rohkemat ning näiteks minu jaoks on oma brändi puhul just see väga oluliseks saanud.»

Näiteks proovib Shapiro oma firma reisimisest tingitud ökoloogilist jalajälge vähendada selle abil, et annetab süsinikdioksiidist tingitud kliimamuutusega võitlevale heategevuslikule organisatsioonile The Carbon Fund. Ent kuna pandeemia tõttu ei ole ta pidanud tööga seoses nii palju reisima, on Shapiro oma pilgu suunanud just ettevõtte teistele valdkondadele, kus muutusi läbi viies saaks ta keskkonna heaks midagi ära teha.