Pilt on illustratiivne.

Filmides näidatakse tihti, kuidas paarid jõuavad seksides samal ajal tippu. Tegelikkuses on kõik teisiti - üks osapooltest saab orgasmi pea alati teisest varem. All jagavad naised oma kogemusi ja paljastavad avameelselt, kuidas asjad tegelikult on.