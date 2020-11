Kolmeminutiline hommikurutiin, mis muudab su elu

Me elame ajal, mil on raske leida enda jaoks aega või mõtiskleda tähtsate küsimuste üle. On sulgi ehk sageli tunne, et tormad vaid läbi kohustuste ja rutiinide, nii et kõige jaoks jääb aega napilt. Pikkadeks hommikurutiinideks pole sul ammugi aega!

Freundin annab aga head nõu ja pakub välja kolmeminutilise harjutuse, mille igahommikune tegemine aitab elu muuta.

Selleks tuleb sul vastus leida kolmele tähtsale küsimusele:

Mis on mu tänase päeva põhieesmärk? Mille üle ma tänulik olen? Millest ma tahan lahti lasta?

Igal hommikul, kui sa ärkad, võta kõigepealt just need küsimused ette. Sa võid vastused kirja panna paberile või päevikusse, võid ka need lihtsalt läbi mõelda või telefonimärkmikku kirja panna. Ära pane endale liigset pinget, lihtsalt kuula ennast. Aga targem on käima panna taimer – ära kuluta sellele rohkem kui kolm minutit.

Miks see töötab? Selle kolme teema kombineerimine teeb sulle selgeks, mis sul juba olemas on, mida sa enam ei vaja ja mida sa tahad saavutada. Selliselt päeva alustades sätid sa paika päeva mantra, samas ei pea sa enam probleemidele ja ülesannetele koguaeg mõtlema. Sa lood nõnda selge suuna, kuhu su päev läheb ja puhastad pea üleliigsest. Nõnda sa samuti ka pühendud kindlale eesmärgile, mis tagab, et sa selle eesmärgi ka saavutad.