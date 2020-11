Harku valla naine elas aastaid räämas soojakus, kus ta lõpuks ka suri

Katrin Lust sai umbes nädal aega tagasi telefonikõne ühelt «Kuuuurija» saate vaatajalt. Harku valla elanik teatas Lustile, et Tallinna külje all elab üks vana naine juba aastaid ehitussoojakus.

Nagu ka Põltsamaa koopamehe loo puhul, väidab anonüümne vihjaja, et vald teab olukorrast, kuid pole naise olukorra parandamiseks väidetavalt mitte midagi teinud. Siiski lisab mees, et vald on naisele küttepuid viinud.