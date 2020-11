Laura Šmideberga on Riias üles kasvanud ja praeguseks oma pere ning tööga Eestisse kolinud klaasikunstnik. Tema ehted on leidnud oma tee ka Eesti Rahva Muuseumisse ning praeguseks lööb laineid tema kõige uuem kollektsioon, mis on inspireeritud koroonaviirusest.