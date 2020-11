See on nüüd minu vanaema lugu. Ta elab klassikalises kortermajas. Ükskord, kui juba täisealine olin, rääkis ta mulle sellest, kuidas tema korteris kummitas. Lugu ise on paarikümne aasta tagune. Mu tädi kurtis toona vanaemale, et ta ei saa magada, sest ta kuuleb igal öösel läbi une imelikke hääli. Nimelt, et käib nagu hele plaks, midagi kukuks nagu seinalt maha ja liigub hüppavate liigutustega mu tädi voodi ette. Ükskord oli «keegi» käinud öösel ka mu tädi toas kilekotiga sahistamas. Vanaema muidugi ei uskunud.