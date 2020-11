Mõnede teadjate sõnul on need niisutavate puhastustoodete püha graal ning et need eemaldavad väga efektiivselt meigijäägid kõigilt nahatüüpidelt. Teised usuvad aga väga kindlalt, et neid ei peaks üldsegi kasutama, eriti inimesed, kellel on rasune või aknele kalduv näonahk. Ühes asjas on dermatoloogid aga kindlasti ühel nõul: kui sa kavatsed puhastavaid näoõlisid kasutada, siis on väga tähtis, et sa seda õigesti teeksid!