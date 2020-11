Üks lause, millega saad kõik, mida tahad

Vajad abi kolimisel? Tahad, et kolleeg võtaks vastu su telefoni, kui oled lauast eemal? Asjad, millele võiksid saada jaatava vastuse, kuid ikka kuuled vastuseks ei? Sel juhul võiksid kaaluda muuta oma küsimise stiili.

Nimelt viisid prantsuse teadlased läbi katse 650 inimesega ning said teada, kuidas oma küsimust sõnastada, et vastuseks saada sulle soodne variant.

Üllatusena selgus, et 39 protsenti teise grupi inimestest tegi annetuse, samas kui esimesest grupist annetas vaid veerand ehk 25 protsenti, kirjutab Freundin.

Eksperdid selgitavad seda fakti sellega, et inimestele meeldib tegutseda oma vaba tahte järgi. Samuti tahavad inimesed tõestada, et teised eksivad. Nii et kui sa alustad küsimust eitusega, hakkab tööle nö pöördpsühholoogia fenomen ja inimesed tulevad hea meelega su palvele vastu.